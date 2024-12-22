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إيمان العاصي جريئة ومي عمر بفستان قصير.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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    روجينا
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    درة
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    ماريتا الحلاني
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    سعد لمجرد
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    ايمان العاصي
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    مي عمر
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    منة فضالي
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    نرمين الفقي
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    ناهد السباعي
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    محمود حجازي
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إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها إطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجرئ.

منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل يوم هو بداية جديدة، أبذل قصارى جهدك ولا تستسلم".

نرمين الفقي
خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

روجينا
خطفت الفنانة روجينا، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

درة
شاركت الفنانة درة، متابعيها إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لهذا المكان الجديد الجميل".

إيمان العاصي
الفنانة إيمان العاصي، شاركت متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان جرئ.

محمود حجازي
ظهر الفنان محمود حجازي وهو فوق "خيل"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الخيل يجسد الحرية والانطلاق".

ماريتا الحلاني
ظهرت المطربة ماريتا الحلاني، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السلام عليكم".

سعد لمجرد
نشر الفنان سعد لمجرد، صورة له بإطلالة شتوية، عبر حسابه على إنستجرام، ونال من خلالها إعجاب متابعيه.

ناهد السباعي
ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة فضالي درة مي عمر روجينا نرمين الفقي إيمان العاصي ماريتا الحلاني
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