نبيلة عبيد وخالد جلال.. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز مفيد فوزي بنقابة الصحفيين

كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي، وذلك بمقر نقابة الصحفيين، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وشهد الحفل حضور نخبة من ألمع الأسماء وهم نبيلة عبيد، المخرج خالد جلال، الفنان سامح الصريطي، الفنانة صفاء جلال.

وتكرم إدارة الحفل هذا العام عدد من أبرز النجوم وهم النجمة يسرا، المخرج خالد جلال، الفنانة نبيلة عبيد، السيناريست أيمن بهجت قمر، الإعلامية جاسمين طه، الإعلامية سهير جودة، الكاتب خالد منتصر، الكاتبة الصحفية علا الشافعي، الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، الفنان التشكيلي أحمد فريد، ماجد حسني، ياسمين شحاته، الفنانة التشكيلية سالي وفاني.

كما سيشهد الحفل تكريم كل من المخرج مروان حامد، الإعلامية أسما إبراهلمي، لميس جابر، الإعلامية منة فاروق، الإعلامية إنجي علي، عمرو منسي، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية سالي عبد السلام، الإعلامي مروان قدري، الإعلامية جيهان عبد الله، الكاتبة زينب عبد الرازق، الكاتب عمر طاهر، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم.

اقرأ أيضا:

حقيقة خضوع ملك أحمد زاهر لعملية بـ 3 مليون جنيه.. الفنانة تجيب

هالة صدقي بعد حفظ التحقيقات في بلاغ مساعدتها ضدها: "كل الأقنعة سقطت"



