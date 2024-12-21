فيديو.. نادين نجيم تثير الجدل بعد حصولها على "جاكت" مايكل جاكسون الأصلي

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حصولها على "جاكت" أصلي كان يمتلكه أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت نادين بمقطع فيديو وهي ترتدي الجاكيت الخاص بمايكل جاكسون وعلقت: "يعني لا أعصابي حملتني، ولا قلبي عم يحملني، ولا عقلي عم يستوعب شو عم بيصير، يمكن سفرتي ظبطت من ورا هاي اللحظة اني انا دلوقتي واقفة عم بصور فيها، لأخبركم أحلى شئ صار بحياتي".

وتابعت: "وشخص قريب جدًا وعزيز من مايكل جاكسون كنت بتكلم معاه وقلت له انا بحبه قد ايه، قد ايه زعلت وقت ما توفى، وانا كنت مستنية أحضر حفله ليه، وكنت في الجامعة وقتها ومتحمسة، وكان بالنسبة قدوة ومثال لا يتكرر، وحب يفاجئني بجاكت أصلي لمايكل جاكسون، والجاكت كان مصنوع خصيصًا له، ولبسته انا دلوقتي ومبسوطة أن أنا ومايكل جاكسون طلعنا نفس المقاس وانا محظوظة جدًا وانا أسعد مخلوقة على وجه الأرض اني ألبست جاكت مايكل جاكسون".

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يذكر أن، آخر مشاركات نادين نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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