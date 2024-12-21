وفاة والد المخرج خالد منصور

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج خالد منصور، مخرج فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب خالد منصور: "الحمد لله على رحمته وحكمه وقضائه، توفي أبويا حبيبي علاء الدين منصور، رجاء الدعاء له بالرحمة".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الإعلان الرسمي للفيلم منذ أيام، استعدادًا لعرضه في السينمات مطلع شهر يناير 2025.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن شاب ثلاثيني يتورط برفقة رامبو كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة امنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول، ويشارك ببطولة الفيلم كل من عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، تأليف محمد الحسيني، إخراج خالد منصور.

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