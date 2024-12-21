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مي عمر ومحمد سامي ومايا دياب.. 15 صورة من حفل توزيع جوائز "الموركس دور" 2024

08:59 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن والإعلام اللبناني في حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    مي عمر من حفل توزيع جوائز الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    نجوم لبنان على ريد كاربت حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    ريد كاربت حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    كواليس حفل توزيع جوائز الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    تألق نجوم لبنان في حفل توزيع جوائز الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    بوسي شلبي وإلهام شاهين من حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    بوسي شلبي مع مايا دياب
  • عرض 15 صورة
    توافد النجوم على ريد كاربت الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    بوسي شلبي مع الفنان وليد توفيق
  • عرض 15 صورة
    بوسي شلبي على ريد كاربت حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    النجوم يتوافدون على ريد كاربت حفل الموركس دور
  • عرض 15 صورة
    بوسي شلبي مع مادونا اللبنانية
  • عرض 15 صورة
    محمد سامي ومي عمر
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كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2024 في بيروت، ويبث الحفل على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي" وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم ونجمات الوطن العربي.

ويواصل عدد كبير من النجوم التوافد على ريد كاربت الحفل، منهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة باميلا الكيك، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان وليد توفيق، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنانة اللبنانية مادونا.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

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حفل توزيع جوائز الموركس الموركس دور مي عمر مايا دياب إلهام شاهين
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