مي عمر ومحمد سامي ومايا دياب.. 15 صورة من حفل توزيع جوائز "الموركس دور" 2024

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2024 في بيروت، ويبث الحفل على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي" وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم ونجمات الوطن العربي.

ويواصل عدد كبير من النجوم التوافد على ريد كاربت الحفل، منهم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة باميلا الكيك، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنان وليد توفيق، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنانة اللبنانية مادونا.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

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