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إلهام شاهين تتألق على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "موركس دور" 2024

08:45 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    بوسي شلبي وإلهام شاهين من حفل الموركس دور
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    بوسي شلبي مع الفنان وليد توفيق
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    إلهام من حفل توزيع جوائز الموركس دور
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار، فور حضورها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "موركس دور"، الذي يقام مساء اليوم السبت في بيروت، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، والتقت خلاله مع الفنانة إلهام شاهين التي خطفت الأنظار بفستان أخضر أنيق، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان من أبرز الحضور الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، التي فاجأت الحضور وارتدت قناع أخفت به ملامحها على طريقة كيم كارداشيان وليدي جاجا، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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إلهام شاهين بوسي شلبي موركس دور
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