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"معنديش مشكلة لو بنتي عملت مشاهد ساخنة".. رأي دوللي شاهين في خوض ابنتها التمثيل

08:10 م السبت 21 ديسمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين في أحدث ظهور
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين وابنتها في أحدث ظهور
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين في أحدث ظهور مع ابنتها
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    الفنانة دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين وابنتها (4)
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين وابنتها (5)
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    دوللي شاهين وابنتها (2)
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    دوللي شاهين
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    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
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    دوللي شاهين - Copy
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    دوللي شاهين
  • عرض 25 صورة
    دوللي شاهين
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كتب- مروان الطيب:
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دوللي شاهين خلال وجودها ضيفة ببرنامج "القاهرة اليوم"، وهي تتحدث خلاله عن رأيها في دخول ابنتها الوسط الفني، وعن موافقتها إذا عرض عليها دور إغراء والمشاهد الساخنة.
وبسؤالها عن ما إذا كانت ترغب في دخول ابنتها مجال التمثيل قالت: "هوافق وهدعمها طبعًا، وهدعمها في أي حاجة هي هتعملها، ومش هيبقى عندي مشكلة لو عملت دور إغراء أو مشاهد ساخنة".

@alqaheraalyoum

♬ original sound - alqaheraalyoum


وحلت دوللي شاهين مؤخرًا ضيفة على برنامج "مع نزار الفارس" تقديم الإعلامي العراقي، نزار الفارس، وتحدثت خلال البرنامج عن السبب وراء اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية.
يذكر أن ، آخر مشاركات الفنانة دوللي شاهين كانت بمسلسل "المماليك" عام 2022.
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دوللي شاهين المشاهد الساخنة نجوم الفن
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