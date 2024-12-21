" إيه الرعب دا ؟".. باميلا كيك بإطلالة غريبة في حفل "الموركس دور" والجمهور يعلق

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كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2024 في بيروت، ويبث الحفل على الهواء مباشرة على شاشة "إل بي سي" وسط حضور عدد كبير لأبرز نجوم ونجمات الوطن العربي.

وخطفت باميلا الكيك الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، حيث نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة غريبة" مرتدية قناع مرصع أخفى ملامحها.

وهاجمها الجمهور في التعليقات إذ جاءت:" بتقلد كيم كارداشيان"، فاكرة نفسها ليدي جاجا، مل دا علشان التريند، إيه الرعب دا ؟، هو أي تقليد للغرب والسلام؟".

والموركس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.

ودائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا بتصريحاتها، حيث كشفت خلال وجودها ضيفة ببرنامج "كتير هالقد" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عن تلقيها عروض زواج من الجنسين وعلقت قائلة: "أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة".

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يذكر أن آخر مشاركة "باميلا الكيك" الفنية كانت بفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر عام 2022.

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