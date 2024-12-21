"الهضبة لم يخطئ".. محامي عمرو دياب يكشف تفاصيل جديدة عن قضية الشاب "المصفوع"

كتب- مروان الطيب:

كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جديدة تخص قضية الشاب المصفوع، وذلك بعدما أصدرت محكمة الجنح حكما بغرامة قدرها 200 جنيه ضد الفنان عمرو دياب، وبراءة الشاب المصفوع.

وحل أشرف عبد العزيز، ضيفًا على برنامج "خلاصة الكلام" تقديم أميرة بدر، ويعرض على قناة "النهار"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس المحاكمة.

وقال محامي عمرو دياب: "أنا في قضايا عمرو دياب مبحبش اتكلم فيها، والنهج بتاع عمرو دياب هو أنه لا يحب أن يتم التحدث في أموره، وانا بقالي معاه 12 سنة معتقدش أني طلعت اتكلمت في موضوع ليه مرة أو مرتين يعني، واللي حصل منه هو رد فعل للفعل من الشاب، وعمرو كان رد فعل، والشاب شغال ويتر في الفرح، والفنان شغال على المسرح، وانت سيبت شغلك وطلعت على المسرح في أثناء أن عمرو دياب شغال، اتصورت معاه مرة واتنين وشديته، ومش كان ممكن عمرو دياب يقع من على المسرح بسبب الشدة دي، وده كان رد فعل ومكانش يقصد وهو رد اعتداء عليه".





وتابع: "ميصحش انك تعتدي على الخصوصية الخاصة بعمل الفنان، وانت اتصورت خلال عمله وانت كنت شغال، وعمرو دياب حاول يراضيه لأن حصل موقف وكراجل فنان حب يراضيه، والولد مشي وحاولنا التواصل معاه، ودلوقتي القضية في المحكمة، وأنا أرى أن عمرو لم يخطئ وده كان رد فعل، وهو حر له طلب التعويض اللي يراه ولنا دفاعنا، والـ 200 جنيه الغرامة ده حكم محكمة محدش يقدر يعلق عليه، وفي الاستئناف هلتمس البراءة والمحكمة كما تقرر".

وتعود واقعة "الصفعة" التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، عندما طلب الشاب سعد أسامة التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب خلال إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الشاب سعد أسامة وهو يحاول الإمساك به، إلا أن عمرو دياب انفعل وقام بصفعه، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض، فمنهم من هاجم عمرو دياب ووصف الأمر بـ "سقطة أخلاقية"، ومنهم من دافع عنه وأكد أن الشاب هو من تجاوز وتعدى على خصوصيته نظرًا لأنه لم يكن من ضمن المدعويين.

حيث قام الشاب برفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب مطالبًا إياه بالاعتذار عن ما بدر منه، وعلى الجانب الآخر أكد محامي عمرو دياب أنها عملية بقصد الابتزاز.

يذكر أن، عمرو دياب كشف مؤخرًا عن تعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمينت" الشرق الأوسط، لعرض أعماله وأغانيه، ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الغنائية التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية، وخمس جوائز الأسطوانية البلاتينيةن وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

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