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بالصور- رقص بسمة بوسيل مع نسرين إمام وبسنت شوقي في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

07:17 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل مع الأصدقاء
  • عرض 7 صورة
    الفنانة المغربية بسمة بوسيل
  • عرض 7 صورة
    أحدث جلسة تصوير للفنانة بسمة بوسيل
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل وبسنت شوقي
  • عرض 7 صورة
    رقص بسمة بوسيل
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل من أحدث جلسة تصوير
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل بافتتاح أحد الكافيهات وسط تواجد عدد من صديقاتها منهن الفنانة نسرين إمام والفنانة بسنت شوقي.

وخضعت بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع عدد من الأصدقاء، كما ظهرت وهي ترقص احتفالًا بافتتاح الكافية وسط سعادة المتواجدين بها.

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل طرح عدد من الأغاني السينجل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت آخر ما طرحته أغنية بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا.

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بسمة بوسي بسمة بوسيل نسرين إمام بسنت شوقي
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