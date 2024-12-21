لماذا قال محمد رضا.. لو كنت في عالم الحيوان لأحببت أن أكون فيلا؟

كتب- هاني صابر:

يحل اليوم السبت 21 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمد رضا، إذ أنه من مواليد 1921.

وقال رضا، في لقاء قديم ببرنامج "هذا المساء" الذي كان يقدمه الفنان الراحل سمير صبري: "لو مكنتش إنسان، وكنت في عالم الحيوان لأحببت وتمنيت أن أكون فيلا، لأني قريب ليه والتكوين مش هيبقى صعب، وأنا بقول كدا من واقع تجربتي".

وأضاف: "أنا روحت غابات إفريقيا وشوفت الفيل، ففي حقيقة.. أحب أصححها وأرد اعتبار الفيل، كلكم فاكرين إن الأسد هو ملك الغابة، ولكن ملك الغابة الحقيقي هو الفيل، لأنه من أهدأ الحيوانات وأقربها ألفة مع الإنسان، ولكن هذا الحيوان إذا غضب دمر الدنيا كلها ويدمدم الغابة ويكسر الدنيا ويبقى شئ غير محتمل في الغابة، فهو أقوى من الاسد فعلا، وعنيف للغاية".

يذكر أن، محمد رضا من مواليد محافظة أسيوط، وحصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل في بديات حياته في هندسة البترول. والتحق "رضا" بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1953.

واشتهر محمد رضا في السينما بشخصياته ذات الطابع الكوميدي وعلى رأسها شخصية (رضا بوند) وشخصية المعلم التي قدمها من خلال (زقاق المدق). ومن أشهر أفلامه "30 يوم في السجن، بنت اسمها محمود، غاوي مشاكل، ممنوع في ليلة الدخلة". وكانت آخر أعماله مسلسلي "يوميات ونيس" و "ساكن قصادي"، وتوفي في عام 1995 عن عمر يناهز 74 عامًا.