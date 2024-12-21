روبي تنشر صورا من حفلها الأخير بمدينتي.. ومايا دياب تعلق

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفلها الأخير بمدينتي.

ونشرت روبي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حفلة مدينتي مع الجمهور العسل".

وتفاعلت المطربة اللبنانية مايا دياب مع صور روبي من الحفل، وعلقت: "انتي اللي عسل".

يذكر أن، روبي تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جاني في المنام" بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي ، وإخراج محمد شاكر خضير.