روبي تنشر صورا من حفلها الأخير بمدينتي.. ومايا دياب تعلق
04:48 م السبت 21 ديسمبر 2024
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كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفلها الأخير بمدينتي.
ونشرت روبي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حفلة مدينتي مع الجمهور العسل".
وتفاعلت المطربة اللبنانية مايا دياب مع صور روبي من الحفل، وعلقت: "انتي اللي عسل".
يذكر أن، روبي تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جاني في المنام" بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي ، وإخراج محمد شاكر خضير.
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