أبو يودع 2024 بأغنية "الحرب العالمية" ويطرحها على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب أبو، أغنيته الجديدة "الحرب العالمية " على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات أبو ومحمد شافعي، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.



أغنية "الحرب العالمية " تتحدث عن الحب بنوع من الفانتازيا.

وتقول بعض كلمات الأغنية "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دي فجأة هتقلب عركة ما بين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الأخبار بتقول دي بوادر الحرب العالمية".

يذكر أن، أبو كان من المقرر طرح أغنية "الحرب العالمية" في أكتوبر الماضي إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التي كانت من العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية.