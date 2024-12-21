درة تنشر صورا بفستان قصير أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور لها.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لهذا المكان الجديد الجميل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي" ، "إيه الحلاوة دي كلها" ، "شياكة وأناقة" ، "حلاوتك" ، "نجمة الشاشة".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.