موقف رهان لـ محمد رضا مع صلاح السعدني بسبب الزمالك.. ماذا حدث؟

كتب- هاني صابر:

يحل اليوم السبت 21 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمد رضا، إذ أنه من مواليد 1921. وروى "رضا" موقفا جمع بينه وبين الفنان الراحل صلاح السعدني بسبب نادي الزمالك.

وقال رضا، في لقاء قديم ببرنامج "هذا المساء" الذي كان يقدمه الفنان الراحل سمير صبري: "حكاية الأهلي والزمالك زي الفلفل والشطة في حياتنا، والاتنين حبايبنا كلهم".

وروى محمد رضا، موقفا حدث معه ليلة هزيمة ناديه الزمالك الذي يشجعه، قائلا: "بخرج من البيت حتى لو اتغلبنا في مبارايات.. ومرة اتغلبنا وكنت متراهن أنا وصلاح السعدني على أن لازم يكون عندنا شجاعة أدبية وروح رياضية، واتفقنا قبل الماتش بيوم، اننا نتقابل عند واحد صحبنا عنده محل في الجيزة، وحصل اننا اتغلبنا الماتش ده اللي متراهن عليه، وفضلت أفكر أعمل إيه".

واستكمل: "فضلت أفكر وكنت محتار وقتها وأنا في البيت، وبلتفت بوشي كدا لقيت نفسي بفتح الدولاب عشان ألبس لقيت حتة قماش بتاعت بنتي مطبقة حمراء وهي حوالي 4 متر، فطبقتها وحطتها في العربية ووصلت الجيزة وركنت العربية، وفردت القماش وحطيته على كتفي ودخلت، فقالولي إيه ده.. قولتلهم جايب كفني على كتفي وخرجت من الطب الفظيع ده".

وأضاف: "ليا حبايب أهلاوية كتير جدا، ولعيبة أهلاوية بحبهم أوي، وليا صداقات في كل النوادي، ولو لم أكن زملكاويا لوددت أن أكون زملكاويا".

يذكر أن، محمد رضا من مواليد محافظة أسيوط، وحصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل في بديات حياته في هندسة البترول. والتحق "رضا" بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1953.

واشتهر محمد رضا في السينما بشخصياته ذات الطابع الكوميدي وعلى رأسها شخصية (رضا بوند) وشخصية المعلم التي قدمها من خلال (زقاق المدق). ومن أشهر أفلامه "30 يوم في السجن، بنت اسمها محمود، غاوي مشاكل، ممنوع في ليلة الدخلة". وكانت آخر أعماله مسلسلي "يوميات ونيس" و "ساكن قصادي"، وتوفي في عام 1995 عن عمر يناهز 74 عامًا.