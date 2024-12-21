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في ذكرى ميلاده.. ماذا قال محمد رضا عن أولاده وأكثر من يقلده؟

03:38 م السبت 21 ديسمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

يحل اليوم السبت 21 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمد رضا، إذ أنه من مواليد 1921.

وقال رضا، في لقاء قديم ببرنامج "هذا المساء" الذي كان يقدمه الفنان الراحل سمير صبري: " ولادي مش غاويين تمثيل، ومش شرط ولاد الممثل يبقوا ممثلين، ولا ولاد المطرب يبقوا مطربين، ولابد أن الابن يكون فنان أولا، ولازم يكون غاوي".

وأضاف: "حسين أصغر أولادي هو اللي أكتر حد فيهم بيقلدني، ما شاء الله ماشي في سكة معلم برضو، وطالع لي في حكاية الآفيهات والأفش والنكت في البيت وتاعبني جدا وهو طالب في 3 اجتماع بجامعة عين شمس".

يذكر أن، محمد رضا من مواليد محافظة أسيوط، وحصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل في بديات حياته في هندسة البترول. والتحق "رضا" بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1953.

واشتهر محمد رضا في السينما بشخصياته ذات الطابع الكوميدي وعلى رأسها شخصية (رضا بوند) وشخصية المعلم التي قدمها من خلال (زقاق المدق). ومن أشهر أفلامه "30 يوم في السجن، بنت اسمها محمود، غاوي مشاكل، ممنوع في ليلة الدخلة". وكانت آخر أعماله مسلسلي "يوميات ونيس" و "ساكن قصادي"، وتوفي في عام 1995 عن عمر يناهز 74 عامًا.

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