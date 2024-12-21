بعد 9 سنوات..إيهاب توفيق يكشف سرا عن أغنية "تترجى فيا"

كتب - هاني صابر:

كشف الفنان إيهاب توفيق، سرا عن قصة أغنية "تترجى فيا" التي سبق أن غناها عام 2015 أي بعد مرور 9 سنوات على طرحها.

وقال إيهاب، ببرنامج"معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "الأغنية كانت عن قصة حقيقية.. وكنت عايش قصة حب وانتهت، وانتهت نهاية بايخة وألعن من قاسية، وقصة الحب دي حصل فيها مشاكل كتيرة، وانتهت زي ما بيحصل عند أي حد".

وتابع: "قلبي مكنش مكسور ساعتها، بس مكنتش في حالة تسمح اني أفكر أن العلاقة دي ممكن يحصل فيها التطورات السيئة دي بس هي تطورت بشكل كان وحش أوي، وكان فيه مشاكل".

وأضاف: "الأغنية دي كانت موجهة لحد بعينه، ولكن قلبت الصفحة ومبصتش ورايا تاني، وكل الكلام اللي في الأغنية حصل معايا، ورجعت تاني وقالتلي أنا أسفة وسامحني بس أنا قولت خلاص.. واتنفذت بنفس الطريقة مسيت بيها القصة بتاعتي".

أغنية "تترجى فيا" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان حمدي صديق، وتوزيع موسيقي أشرف عبده.