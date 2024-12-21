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حقيقة خضوع ملك أحمد زاهر لعملية بـ 3 مليون جنيه.. الفنانة تجيب

12:48 م السبت 21 ديسمبر 2024

ملك أحمد زاهر

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، حقيقة خضوعها لعملية بمبلغ 3 مليون جنيه بعد تداول موضوع نحافتها.

وقالت "ملك" خلال لقاء لها ببرنامج "عرب وود": "لو عقلنا الموضوع ده.. هنلاقي مفيش حاجة بـ 3 مليون جنيه أصلا.. مفيش حاجة هتقول بابا وماما".

وتخوض ملك أحمد زاهر، دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

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ملك أحمد زاهر برنامج عرب وود نجوم الفن ملك زاهر
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