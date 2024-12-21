أول تعليق من ماجد الكدواني قبل عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير ماجد الكدواني، رسالة للجمهور قبل عرض الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" يوم 26 ديسمبر الجاري.

وقال الكدواني، في فيديو نشرته منصة شاهد، عبر حسابها على إنستجرام: "وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله، إبراهيم راجع لكم من خلال موضوع عائلي الموسم التالت، وكل أفراد موضوع عائلي راجعلكم".

وأَضاف: "بشكركم على كل ردود أفعالكم اللي فرحة قلبنا من خلال الموسم الأول والثاني لموضوع عائلي، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ونقدر نقدم لكم حاجة حلوة من خلال موضوع عائلي الموسم الثالث على شاهد".

وكانت منصة "شاهد"، أعلنت في وقت سابق عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي".

ونشرت "شاهد"، بوستر توضيحي لأعمالها الدرامية في ديسمبر، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر من بينهم الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي وتحديد عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري.

مسلسل "موضوع عائلي 3" بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.