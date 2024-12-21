هالة صدقي بعد حفظ التحقيقات في بلاغ مساعدتها ضدها: "كل الأقنعة سقطت"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغ مساعدتها ضدها واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "تم التحفظ على البلاغ المقدم ضدي من قبل شغالتي التي ادعت كذبا لمجرد التشهير وللأسف بمساعدة صديقة كنت أعتبرها أخت لي وليست صديقة وتم تحرير محضر لسائق السيدة مدعية الصداقة وهو بيحاول رشوة الشاهده بمبلغ 100000 ألف جنيه و5000 جنيه كل شهر في مقابل تغيير شهاداتها أمام المحكمة".

وتابعت: "بالطبع بشكر كل أحبائي الذين وثقوا في نزاهتي ولأنه موضوع غير مصدق على الإطلاق إلا أن الصدمة الحقيقية في هذه السيدة مدعية الحب والإخلاص، وحبيت فقط أؤكد لكم هذا الخبر اللي على قد ما أسعدني وطبعا كنت متأكدة من نزاهة النيابة إلا أن الصدمة في هذا الكم من الافتراء والتخطيط".

وأضافت: "بشكر كل من وثق بي وبأخلاقي ونزاهتي، وبحمد ربنا على أن كل الأقنعة سقطت.. الحمد لله".

وكان المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أمر بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهم الفنانة بالنصب وعدم إعطاء مساعدتها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

واتهمت المدعية تدعى "حسنية" في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم إعطاءها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خيري شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.

واستدعت النيابة الفنانة هالة صدقي لمواجهتها بالاتهام المسند إليها فأنكرته تمامًا وأفادت بوجود شهود عيان على إعطائها المبلغ المالي بالعملة المحلية يعادل المبلغ بالريال السعودي، إلى مساعدتها بعدما أخلت الأخيرة باتفاقهما أن يذهب التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

يذكر أن، الفنانة هالة صدقي تشارك ببطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.