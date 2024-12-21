رشوان توفيق: "نور الشريف ذهب لـ محيي اسماعيل لتدريبه على التمثيل"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان رشوان توفيق، عن مفاجأة بشأن الفنان الراحل نور الشريف، واستبعاد فاتن حمامة له في "الباب المفتوح".



وقال "توفيق" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن نور الشريف ذهب لمحيي إسماعيل في أحد المرات لتدريبه لكي يلتحق بمعهد التمثيل.



وتابع: "صلاح أبو سيف اختارني للتمثيل في القاهرة 30 ولكن حذفت مشاهدي"، مشيرا إلى أنه كان مرشحا لدور صالح سليم في "الباب المفتوح" وفاتن حمامة استبعدته.



وأضاف: "فاتن حمامة ممثلة عبقرية، وبحترم نادية لطفي وأطلق عليها نادية هانم، وسعاد حسني كانت تتعايش مع أدوارها".



وأشار رشوان توفيق إلى أن سميحة أيوب هي ملكة المسرح القومي، والراحل ممدوح عبد العليم مثل ابنه، وأن مسلسل "الضوء الشارد" حقق نجاحا مذهلا.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.