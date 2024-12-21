رشوان توفيق يكشف مفاجأة بشأن مسلسل "المال والبنون"

كتب- هاني صابر:



قال الفنان رشوان توفيق، إن مسرحية "شيء في صدري" كانت أول مسرحياته الفنية ومن إخراج نور الدمرداش، موضحا أن الفنان حمدي غيث كان انفعاليا وجرئ وقوي وأطلق عليه "الأسد" من وقتها.



وتابع "رشوان" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن عبد الله غيث لو كان لديه لغات لكان ممثلا عالميا، مؤكدا أن سر عظمة المال والبنون تكمن في المؤلف محمد جلال عبد القوي الذي اشترك معه أيضا في الليل وآخره.



وبشأن مسلسل"المال والبنون"، قال: "كان هناك جزءا ثالثا من المال والبنون ولكن حدث خلاف بين فريق العمل".

وأضاف، أن مجدي أبو عميرة مخرج عظيم وهو خريج اقتصاد وعلوم سياسية ونجح في الخارجية وترك السلك الدبلوماسي حبا في الإخراج.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.