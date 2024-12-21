رشوان توفيق: محمود مرسي كان "كوميديان" عكس أدواره

كتب- هاني صابر:

قال الفنان رشوان توفيق، إن والدته كانت من أولياء الله الصالحين وكانت تتهجد طيلة الليل.



وتحدث رشوان عن بداياته الفنية خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "أول دور مثلته في حياتي كان عمر بن الخطاب في رابعة ابتدائي".



وأضاف: "أحببت الفنان محمود مرسي لأنه كان زاهدا في الدنيا وكان كوميدي للغاية عكس أدواره".



وأشار رشوان توفيق خلال اللقاء إلى أن محمود مرسي كان موسوعة في المعلومات وكان يعشق السهر، مضيفا "كنا بنطلع على سقالات في ماسبيرو ومكنش فيه سلم وأنشأنا مسرح التليفزيون بالتعاون مع السيد راضي وعزت العلايلي وصلاح قابيل وحسن مصطفى ويوسف شعبان وأبو بكر عزت".



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.