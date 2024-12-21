"كبيرة وخطيرة".. الموسيقار حسن إش إش يخضع لعملية جراحية

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة منى إش إش، ابنة الملحن الكبير حسن إش إش، عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت منى صورة لوالدها من داخل غرفة النقاهة وعلقت: "مليون حمد وشكر لله سبحانه وتعالى على سلامتك يا أغلى الغاليين، وأحن قلب يا سندنا وعزوتنا، العملية كانت كبيرة وخطيرة، لكن ربنا لطف بيك وسخر لك الدكتور العظيم عادل خلف، ربنا يكرمه، ويارب يتمم شفاك على خير ويرزقك الصحة والعافية يارب العالمين امين، الحمد لله رجعنا بالسلامة على بيت بابا حبيبي الموسيقار حسن إش إش".

حسن إش إش، ملحن مصري اسمه (حسن عباس محمد)، ولد في مدينة طنطا في عام 1942، وحاز على دبلوم التجارة، بدأ دخول المسرح عبر مسرحية "العسكري الأخضر"، حيث طلبوه لتلحين مشهد فرح فقدم بسبب الفرح 35 لحنًا، في عام 1986 كانت البداية الحقيقية للملحن الكبير حسن إش إش، وذلك من خلال أغنية "إيه يا راجل أنت ده" للمطرب حمدي بتشان، ولتكون البداية لسلسلة طويلة من الأعمال الغنائية الشعبية التي حققت جماهيرية وقت إذاعتها لما اتسمت به من قالب درامي غير تقليدي.

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