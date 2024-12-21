عشت عمري كله للفن".. تكريم نادية الجندي بجائزة "إنجاز العمر" في حفل "الأفضل" 2024

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

شهد حفل توزيع جوائز "الأفضل"، الذي أقيم مساء الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تكريم النجمة نادية الجندي بجائزة "إنجاز العمر" تقديرًا لمسيرتها الفنية، وهو حفل سنوي يشهد حضور نخبة من ألمع النجوم وتكريمهم على ما قدموه طوال العام، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي.

وحرصت الفنانة نادية الجندي على تحية المتواجدين في الحفل، فور صعودها على المسرح، وأعربت عن سعادتها بالجائزة وقالت: "عشت عمري كله للفن، خضت مشوار فني كبير كله تحديات، وسخرت فني لخدمة المجتمع، وحققت المعادلة الصعبة بتقديم أعمال راقية".

وكان من أبرز الحضور، الفنان أحمد السقا، المنتج طارق الجنايني، الفنان نور النبوي،الفنان حمادة هلال، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف عامر، الفنان محمد القس، النجمة نادية الجندي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مدحت صالح، الإعلامي أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الفنانة الكبيرة ميمي جمال، الفنان إسلام إبراهيم، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة دينا فؤاد، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمود قابيل.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

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