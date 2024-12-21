ما حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم"؟..فنان يحسم الجدل

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان عمرو عبد العزيز، على السؤال الذي يتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم"، الذي شارك ببطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وعرض بعدد من مواسم دراما رمضان خلال السنوات الماضية.

وحرص الفنان عمرو عبد العزيز أحد أبطال العمل الرد على السؤال المتكرر، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "يا جمااااااااااااااعة، مفيش رمضان كريم الجزء الثالث، عشان أقسم بالله أنا بتسأل السؤال ده بكمية رهيبة".

عرض الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وشارك ببطولته كل من سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبد الغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث المسلسل حول أجواء شهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

لتقرر الشركة المنتجة إنتاج جزء ثان من المسلسل "رمضان كريم" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، مستكملًا نجاح جزئه الأول وسط انضمام عدد من النجوم منهم بيومي فؤاد، دينا محسن، شريف حسني.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان عمرو عبد العزيز كانت بمسلسل "بعد النهاية" بطولة الفنانة نيرمين الفقي وعرض بشهر مارس الماضي.

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