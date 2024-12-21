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حدث بالفن| استبعاد مرتضى منصور من قضية عمر زهران وبكاء طليقة مصطفى فهمي والجمهور يحاصر العوضي في بولاق

12:01 ص السبت 21 ديسمبر 2024
حدث بالفن| استبعاد مرتضى منصور من قضية عمر زهران وبكاء طليقة مصطفى فهمي والجمهور يحاصر العوضي في بولاق

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ اعتذار أيمن بهجت قمر، ناهد السباعي توضح بعد الهجوم عليها بسبب حورية فرغلي، التفاف الجمهور حول أحمد العوضي بكواليس تصوير "فهد البطل" في بولاق، "المهن السينمائية" تعلن عن ممثلها القانوني بقضية عمر زهران وتستبعد مرتضى منصور، نجوم الفن والإعلام في حفل "الأفضل"، وغيرها من الأخبار.

أيمن بهجت قمر أحمد العوضي جوائز الأفضل أحمد السقا عمر زهران نقابة المهن السينمائي ناهد السباعي

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