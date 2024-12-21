آية سماحة بفستان أنيق ومحمد سامي في الكواليس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تشارك جمهورها لحظات من يومها.

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت بفستان أنيق خلالها بأحد الأماكن العامة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

حاتم صلاح

كشف الفنان حاتم صلاح عن صورة من كواليس تصوير فيلم "من أيام الجيزة" عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع عدد من النجوم وعلق: "قريبًا".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع عدد من الأصدقاء.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية.

محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي صورة جديدة له عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وسط الورود من أمام مسرح "سنبل".

مريم الخشت

خضعت الفنانة مريم الخشت، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الانظار وحاز على إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بلوك جذاب حاز على إعجاب متابعيها.

هبة عبد الغني

نشرت الفنانة هبة عبد الغني، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بلوك مختلف.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.