لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

آية سماحة بفستان أنيق ومحمد سامي في الكواليس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أسما شريف منير
  • عرض 10 صورة
    محمد سامي
  • عرض 10 صورة
    حاتم صلاح من كواليس فيلم من أيام الجيزة
  • عرض 10 صورة
    اية سماحة
  • عرض 10 صورة
    نهى عابدين
  • عرض 10 صورة
    هبة عبد الغني
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي_2
  • عرض 10 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 10 صورة
    محمد صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تشارك جمهورها لحظات من يومها.

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت بفستان أنيق خلالها بأحد الأماكن العامة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

حاتم صلاح

كشف الفنان حاتم صلاح عن صورة من كواليس تصوير فيلم "من أيام الجيزة" عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع عدد من النجوم وعلق: "قريبًا".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع عدد من الأصدقاء.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية.

محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي صورة جديدة له عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها وسط الورود من أمام مسرح "سنبل".

مريم الخشت

خضعت الفنانة مريم الخشت، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الانظار وحاز على إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بلوك جذاب حاز على إعجاب متابعيها.

هبة عبد الغني

نشرت الفنانة هبة عبد الغني، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بلوك مختلف.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

10 لقطات لنجوم الفن أسما شريف منير آية سماحة حاتم صلاح داليا مصطفى محمد سامي محمد صبحي مريم الخشت نهى عابدين هبة عبد الغني وئام مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- شاهد السقا والعوضي جنبًا إلى جنب من حفل توزيع جوائز "الأفضل"

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟