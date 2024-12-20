أحمد كمال يتسلمه.. "شرق 12" يحصل على تنويه من لجنة تحكيم مهرجان كيرلا السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يواصل فيلم "شرق 12" جولاته الناجحة في المهرجانات الدولية، فبعد عرضه في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، وبرنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شارك الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 29 من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند والذي اختتم فعالياته مساء الجمعة.

وحصل الفيلم على تنويه لجنة التحكيم الخاص للتفوق التقني، وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير.

وتسلم بطل الفيلم الفنان أحمد كمال الجائزة، معربا عن سعادته باستقبال الجمهور الهندي للفيلم، إذ عُرض (شرق 12) ثلاث مرات خلال فعاليات المهرجان.

وفي بيان صحفي قال "كمال": سعيد بمشاركة فيلم (شرق 12) في مهرجان كيرلا السينمائي الذي يقام في الهند، تلك الدولة التي تمتلك تاريخا سينمائيا طويلا، وتولي صناعة السينما اهتماما خاصا، واستقبل فيلم (شرق 12) بشكل متميز، من قبل الجمهور، والصناع، والنقاد على حد سواء، وكان من بين العروض الثلاثة التي أقيمت للفيلم عرض عقدت بعده ندوة".

وتابع "كما شاركت في ندوة مهمة أقيمت على هامش المهرجان في قسم بعنوان (لقاء المخرجين) تعقد يوميا لمناقشة أفلام المسابقة الرسمية، فضلا عن أنني أجريت عشرات المقابلات الصحفية، والتقيت بعشرات النقاد من الهند، وخارجها، وأجمع الكل على تميز الفيلم في كافة عناصره، ودارت معظم الأسئلة عن مراحل إعداد الفيلم، وعن الخلفية التي تنتمي لها مخرجته هالة القوصي، إذ لاحظ البعض تأثرها بالتصوير الفوتوغرافي، وأشاد بجرأتها في العودة لاستخدام خام السينما من جديد بعد التوقف عن استخدامه والاتجاه إلى الديجيتال، إضافة إلى الموسيقى، والأداء التمثيلي لأبطال الفيلم".

يذكر أن (شرق 12) كتبته وأخرجته هالة القوصي من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع ومحمود فارس.

الفيلم سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

وينتمي فيلم شرق ١٢ لنوعية الكوميديا السوداء، إءطذ يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

وتم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على ١٠ أعوام وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.