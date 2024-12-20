شويير ودينا فؤاد وشريف مدكور .. 20 صورة لنجوم الفن والإعلام في حفل "الأفضل" 2024

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

يشهد حفل توزيع جوائز "الأفضل"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي والرياضي، وهو حفل سنوي يشهد حضور نخبة من ألمع النجوم وتكريمهم على ما قدموه طوال العام.

وجاء بين أبرز الحضور، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف عامر، الفنان محمد القس، النجمة نادية الجندي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مدحت صالح، الإعلامي أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الفنانة الكبيرة ميمي جمال، الفنان إسلام إبراهيم، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة دينا فؤاد، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمود قابيل.

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة التي تقام 20 ديسمبر الجاري في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى أنها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

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