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السقا وحمادة هلال .. شاهد صور نجوم الفن والإعلام في حفل "الأفضل" 2024

10:26 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    أحمد السقا وأحمد العوضي من حفل الأفضل
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    أحمد السقا وأحمد العوضي
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    أحمد السقا وأحمد العوضي من كواليس حفل الأفضل
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    الفنان أحمد السقا
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    الفنان إيهاب توفيق_
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    الفنان حمادة هلال
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    السقا والعوضي على ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 14 صورة
    المنتج طارق الجنايني
  • عرض 14 صورة
    حمادة هلال على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 14 صورة
    طارق الجنايني ونور النبوي
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة بحفل الأفضل
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    توافد النجوم على ريد كاربت حفل الأفضل
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    المنتج طارق الجنايني والفنان نور النبوي_
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي، على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان "الأفضل"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو حفل سنوي يشهد حضور نخبة من ألمع النجوم وتكريمهم على ما قدموه طوال العام.

وجاء بين أبرز الحضور، الفنان أحمد السقا، المنتج طارق الجنايني، الفنان نور النبوي،الفنان حمادة هلال، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف عامر، الفنان محمد القس، النجمة نادية الجندي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مدحت صالح، الإعلامي أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الفنانة الكبيرة ميمي جمال، الفنان إسلام إبراهيم، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة دينا فؤاد، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمود قابيل.

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة التي تقام 20 ديسمبر الجاري في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى أنها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

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