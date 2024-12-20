أيمن بهجت قمر: "خسارة الأهلي الأخيرة استهتار لاعبين وكهربا اتحط في النار"

تحدث السيناريست أيمن بهجت قمر، عن خسارة الأهلي أمام نادي "باتشوكا" في كأس القارات للأندية الأخيرة، وأكد أن الخسارة كانت بسبب استهتار من اللاعبين ومن المدرب كولر، مشددًا على أن هذه المباراة كانت أقرب للنادي الأهلي خلال الـ90 دقيقة، موضحًا إن كان لابد من لعب عمر السولية ركلة الترجيح الحاسمة.

وحل أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم، ويعرض على قناة "القاهرة والناس".

وعن كواليس خسارة النادي الأهلي قال: "كهربا عليه ضغوط واتحط في النار، كان لازم لاعيب في خبرة السولية أنه يلعب هذه الركلة المميزة والمهمة"، موضحًا أنه سيحزن حال رحيل كهربا من النادي الأهلي، وأنه مؤمن جدًا بإمكانياته ولا يجب أن يكون هذا للقضاء على لاعب بحجم كهربا، وهو لاعب مميز، واتمنى التركيز بشكل أكبر في الملعب وهو لديه القدرة على العودة لمسار التألق مرة أخرى.

ونوه بأن هناك نوع من الاستهتار من اللاعبين وكان لابد من التركيز في هذه المباراة، والخطأ الأكبر على المدرب ولم يحسن اختيار اللاعبين في ركلات الترجيح، مؤكدًا أن إدارة الأهلي جيدة وتعاقب اللاعبين وتفرض عليهم عقوبات.

وشدد على أن مدير الكرة في النادي الأهلي محمد رمضان حاسم جدًا مع اللاعبين، متابعًا: "الهزيمة أحيانا مهمة لعقد صفقات جديدة مع اللاعبين العودة على مسار البطولات.. الأهلي دلوقتي بيتفاوض مع تريزيجية وحمدي فتحي".

يذكر أن، أيمن بهجت قمر ينتظر عرض فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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