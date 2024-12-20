لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أناقة نادية الجندي وأحمد العوضي.. 20 صورة لنجوم الفن والإعلام في حفل "الأفضل" 2024

09:44 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد العوضي على ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 20 صورة
    أحمد يونس على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير من حفل توزيع جوائز الأفضل
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي تامر أمين
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي شريف عامر على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي شريف عامر_1
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
  • عرض 20 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 20 صورة
    الفنان مدحت صالح
  • عرض 20 صورة
    النجم مدحت صالح
  • عرض 20 صورة
    ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 20 صورة
    الفنان أحمد العوضي
  • عرض 20 صورة
    محمد القس من حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    محمد القس على ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 20 صورة
    النجمة نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    محمد القس
  • عرض 20 صورة
    مدحت صالح على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن يتوافدون على مهرجان الأفضل_20
  • عرض 20 صورة
    مدحت صالح من حفل توزيع جوائز الأفضل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، التوافد على ريد كاربت فعاليات مهرجان حفل توزيع جوائز "الأفضل"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وهو حفل سنوي يشهد حضور نخبة من ألمع النجوم وتكريمهم على ما قدموه طوال العام.

وكان من أبرز الحضور، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف عامر، الفنان محمد القس، النجمة نادية الجندي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مدحت صالح، الإعلامي أحمد شوبير.

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة التي تقام 20 ديسمبر الجاري في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى أنها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

اقرأ أيضا:

بالفيديو| التفاف الجمهور حول أحمد العوضي بكواليس تصوير "فهد البطل" في بولاق

أيمن بهجت قمر: شيرين عبدالوهاب شبه الناس وأنغام واجهة مصر المشرفة

نجوم الفن في حفل الأفضل حفل الأفضل 2024 مهرجان حفل توزيع جوائز الأفضل ريد كاربت حفل الأفضل أناقة نادية الجندي أحمد العوضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
للمرة الثانية.. هجوم إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في برلين بعد حادثة 2016
11 قتيلًا و80 مصابًا.. شاهد لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا