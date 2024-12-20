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بالصور- نرمين الفقي ونهى عابدين .. 20 صورة لـ نجوم الفن بحفل توزيع جوائز "الأفضل" 2024

09:35 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد يونس
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نيرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نهى عابدين
  • عرض 20 صورة
    بشرى من حفل توزيع جوائز الأفضل
  • عرض 20 صورة
    بشرى
  • عرض 20 صورة
    توافد النجوم على ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 20 صورة
    المخرج مجدي الهواري
  • عرض 20 صورة
    سميرة أحمد تصل حفل توزيع جوائز الأفضل
  • عرض 20 صورة
    كزبرة وأحمد غزي على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    كزبرة وأحمد غزي من حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    الفنانة الكبيرة سميرة أحمد
  • عرض 20 صورة
    لاعب منتخب مصر السابق هاني رمزي
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل الأفضل 2024
  • عرض 20 صورة
    سميرة أحمد من حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والإعلام وشخصيات عامة في حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    نهى عابدين على ريد كاربت مهرجان الأفضل
  • عرض 20 صورة
    نيرمين الفقي تتألق على ريد كاربت حفل الأفضل
  • عرض 20 صورة
    مطرب المهرجانات كزبرة
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن في حفل توزيع الأفضل
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود بكار:

يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان الأفضل، الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، حيث يقوم المهرجان بتكريم النجوم على ما قدموه طوال العام، وهو حفل سنوي يشهد حضور نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي.

وكان من أبرز الحضور، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف مدكور، المخرج مجدي الهواري، المذيع أحمد يونس.

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة التي تقام 20 ديسمبر الجاري في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعيا، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى أنها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءا من هذا العام برعاية شبكة تليفزيون النهار لشخصيات ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

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جوائز الأفضل نجوم الفن سميرة أحمد نرمين الفقي
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