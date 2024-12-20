بالصور- مجدي الهواري وزوجته في حفل مهرجان "الأفضل" 2024

كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز مهرجان "الأفضل"، الذي يقوم بتكريم نجوم الوسط الفني، وهو حفل سنوي يشهد حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي، ويقام بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

وكشف المخرج مجدي الهواري عن تواجده رفقة زوجته على ريد كاربت المهرجان، ونشر صور معها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق: "الأفضل 2024".

ويواصل المخرج والمنتج مجدي الهواري، الترويج لمسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند، وكشف عن عدد من البوسترات التشويقية لعدد من القصص استعدادًا لعرضها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون خلالها عدد كبير من الكتاب وهم عمرو سمير عاطف، إنجي علاء، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، محمد إسماعيل أمين.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري كانت بمسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

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