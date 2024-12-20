"ولا لحظة نسيته".. بكاء فاتن موسى طليقة الراحل مصطفى فهمي

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية فاتن موسى، عن علاقتها بطليقها الفنان الراحل مصطفى فهمي، أول ظهور إعلامي لها منذ وفاته.

وحلت فاتن موسى ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وبسؤالها من قبل مروة صبري: "لو قدامك دلوقتي تقولي له ايه؟، ايه الحاجة اللي كان نفسك تقوليها وملحقتيش؟".

لترد فاتن موسى متأثرة: "ولا لحظة نسيته، كان دايمًا معي، فترة فراقنا كان معي، ما تخطيته ولا شوفت حد غيره أبدًا، الله يرحمه وان شاء الله هو دلوقتي في مكان أحسن، وسقط القناع زي ما بيقولوا بدار الحق، وكشفنا عن بصرك اليوم فبصرك اليوم حديد، دلوقتي اكيد شايف كل حاجة على حقيقتها، إن شاء الله يارب يغفر له ويكون في الجنة، ويكون عرف الحقيقة من غير تزييف".

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رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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