لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"ولا لحظة نسيته".. بكاء فاتن موسى طليقة الراحل مصطفى فهمي

08:39 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الراحل مصطفى فهمي والإعلامية فاتن موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية فاتن موسى، عن علاقتها بطليقها الفنان الراحل مصطفى فهمي، أول ظهور إعلامي لها منذ وفاته.

وحلت فاتن موسى ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري، ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وبسؤالها من قبل مروة صبري: "لو قدامك دلوقتي تقولي له ايه؟، ايه الحاجة اللي كان نفسك تقوليها وملحقتيش؟".

لترد فاتن موسى متأثرة: "ولا لحظة نسيته، كان دايمًا معي، فترة فراقنا كان معي، ما تخطيته ولا شوفت حد غيره أبدًا، الله يرحمه وان شاء الله هو دلوقتي في مكان أحسن، وسقط القناع زي ما بيقولوا بدار الحق، وكشفنا عن بصرك اليوم فبصرك اليوم حديد، دلوقتي اكيد شايف كل حاجة على حقيقتها، إن شاء الله يارب يغفر له ويكون في الجنة، ويكون عرف الحقيقة من غير تزييف".

رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا نهاية شهر أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا.

اقرأ أيضا:
بالفيديو| التفاف الجمهور حول أحمد العوضي بكواليس تصوير "فهد البطل" في بولاق

فاتن موسى مصطفى فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
بعد دهسه 3 أشخاص.. تطورات جديدة بشأن قضية اللاعب رجب عمران
مدن كاملة ومناطق حيوية.. تفاصيل قطع مياه الشرب والكهرباء غدًا السبت في 6 محافظات