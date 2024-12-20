"بفلتر مرعب".. ياسمين عبد العزيز تمازح فريق عمل مسلسلها "وتقابل حبيب"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصوير مشاهدها من مسلسل "وتقابل حبيب" استعدادًا لمشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو طريف عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تضع فلتر خاص بأحد التطبيقات، وارتدت خلاله ماسك وحش، وقامت بالمزاح مع فريق عمل المسلسل منهم الفنانة بسنت شوقي، التي فوجئت بشكلها فور رؤيتها، وسط ضحكات الثنائي، إلى جانب قيامها بوضع فلتر على السيناريست عمرو محمود ياسين وسط ضحكات ياسمين.

ويشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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