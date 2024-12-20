"المهن السينمائية" تعلن عن ممثلها القانوني بقضية عمر زهران وتستبعد مرتضى منصور

أرسلت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، خطابا إلى المستشار مرتضى منصور، تخبره بحضور ممثل آخر للنقابة في استئناف قضية المخرج عمر زهران التي ترافع في درجتها الأولى مرتضى.

وجاء في الخطاب الصادر عن النقابة: "سعادة المستشار مرتضى منصور.. بعد التحية بتاريخ 2/ 12/ 2024 أوكلت النقابة إلى سيادتكم والسادة:

الأستاذ أحمد مرتضى منصور

الأستاذ أمير مرتضى منصور

الأستاذ وحيد صلاح

وذلك للدفاع عن المخرج/ عمر زهران في أول درجة من درجتي التقاضي، وبتاريخ 17 ديسمبر 2024، صدر الحكم ضد الزميل عمر زهران وتحددت جلسة 25/12/2025، لنظر الاستئناف وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي".

وتابع مسعد فودة في خطابه "ونظرا لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد انتهى بصدور حكم أول درجة وحيث أن المخرج عمر زهران قد أوكل إلى سيادتكم مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف فتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن السينمائية تتعامل في هذه القضية بموجب ما يمليه عليها القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحتها الداخلية بمساواة تامة بين جميع أعضائها، أما أحكام الوكالة والدفاع أمام القضاء الجنائي فإن من يحكمها هو قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية، وتشير النقابة إلى أن الأستاذ خالد فؤاد حافظ المستشار القانوني للنقابة وسيحضر ممثلا للنقابة في مرحلة الاستئناف".

كانت محكمة جنح الجيزة، قضت بحبس المخرج عمر زهران سنتين، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية مساعد المخرج عنتر حفني.