"برلين السينمائي" يكرم تيلدا سوينتون بجائزة "الدب الذهبي الفخرية" في دورة 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن منح النجمة الإنجليزية الحائزة على جائزة الأوسكار، تيلدا سوينتون بجائزة "الدب الذهبي" الفخرية، تقديرًا لمسيرتها السينمائية الاستثنائية وذلك بدورة المهرجان الـ 75 المقرر إقامتها في الفترة من 13 فبراير حتى 23 فبراير 2025.

ونشرت إدارة المهرجان خبر التكريم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، وكتبت: "انتهى الانتظار، نستطيع أخيرًا الكشف عن المكرم بجائزة الدب الذهبي الشرفية في 2025، جائزة إنجاز العمر تذهب إلى الممثلة تيلدا سوينتون، سيتم تسليم الجائزة في حفل الافتتاح في قصر برليناله في 13 فبراير 2025، نطاق عمل تيلدا سوينتون مذهل، إنها تجلب إلى السينما الكثير من الإنسانية والرحمة والذكاء والفكاهة والأسلوب، وهي توسع أفكارنا عن العالم من خلال عملها، تيلدا هي أحد نجومنا المعاصرين في صناعة الأفلام، كما أنها كانت منذ فترة طويلة جزءًا من عائلة برليناله".

وقالت مديرة المهرجان تريشيا تاتل: "يسعدنا أن نتمكن من تقديم هذا الدب الذهبي الفخري لها".

واستكمل بيان التكريم: "الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ليست غريبة على المهرجان بأي حال من الأحوال، فقد شغلت منصب رئيس لجنة التحكيم الدولية في عام 2009، ولعبت دول البطولة في 26 فيلمًا في برنامج المهرجان، فاز فيلمها الأول (كارافاجيو) بجائزة الدب الفضي في برينالة عام 1986، وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمهرجان برلينالة، يكرم المهرجان شخصية غير عادية وأيقونة الشاشة الكبير بمنحها الدب الذهبي الفخري".

وكشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز مهام رئاسة لجنة التحكيم الدولية بدورة المهرجان الـ 75، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين بيانًا على "فيسبوك"، حول قرار اختيار المخرج الأمريكي رئيسًا للجنة التحكيم، وعلقت: "خبر عظيم، يسعدنا أن نعلن أن تود هاينز المخرج والكاتب والمنتج اللامع وراء أعمال شهيرة مثل (Carol)، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار (Far from Heaven) و(Velvet Goldmine) سيكون رئيسًا للجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ 75".

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أهم المحافل السينمائية في العالم ويقوم بعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية لأبرز نجوم وصناع السينما حول العالم والتي من خلالها يتم تسليط الضوء عليهم بالشكل الأمثل.

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