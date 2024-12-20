ماذا قالت هالة صدقي بعد براءتها في قضية النصب على خادمتها؟

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة هالة صدقي، الشكر والتحية لكل من دعمها ولم يساعد في نشر الأكاذيب والشائعات على حد وصفها، في القضية التي تخص خادمتها، بعد حصولها على حكم البراءة.

ونشرت هالة صدقي منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وكتبت: "بشكر النيابة العامة وبشكر كل رجل شريف على أرض مصر لم يتأثر بأي مغريات، وبشكر كل المواقع اللي لم تقم بنشر أكاذيب لمجرد التشهير وللنيل من سمعتي لإرضاء ناس مرضى دفعوا فلوس كتيرة جدًا، كان الفقرا أولى بيها لمجرد الانتقام، لأني رفضت ناس غلابة تتمرمط، وأني بشكر كل أصدقائي وزملائي الذين قاموا بدعمي طوال الوقت".

وتابعت: "ومن التفاهات هو تهكير صفحتي العامة حتى لا أتواصل مع محبيني ومعجبيني، بشكر المستشار شريف حافظ الذي قام بربط الأحداث كلها، والتي لم أكن أتخيل هذا الكم من الشر وهذه المصادفات وذلك لانشغالي في التصوير فكان له رؤية بعيدة لم أتخيلها، فبشكره من كل قلبي على إخلاصه وتفانيه".

وأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهم الفنانه بالنصب وعدم إعطاء مساعدتها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

واتهمت المدعية تدعى "حسنية" في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم إعطاءها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خيري شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.

واستدعت النيابة الفنانة هالة صدقي لمواجهتها بالاتهام المسند إليها فأنكرته تمامًا وأفادت بوجود شهود عيان على إعطائها المبلغ المالي بالعملة المحلية يعادل المبلغ بالريال السعودي، إلى مساعدتها بعدما أخلت الأخيرة باتفاقهما أن يذهب التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

يذكر أن، الفنانة هالة صدقي تشارك بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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