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فيلم "لأول مرة" ينافس في المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

05:10 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    فيلم لأول مرة (2)
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كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم المصري لأول مرة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي ستقام فعالياتها في الفترة من 9 وحتى 14 يناير المقبل.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هو أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة والذي تضم إدارته الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم لأول مرة تارا عماد عمر الشناوي نجوم الفن
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