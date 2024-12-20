نورهان منصور تشارك جمهورها صورتين من أحدث ظهور

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نورهان صورتين، ظهرت خلالهما وهي تستعد لحضور احتفالية خاصة بمسلسل "فقرة الساحر"، الذي تم طرح أولى حلقاته على منصة يانغو بلاي أمس الخميس 19 ديسمبر، وتشارك فيه كضيفة شرف.

"فقرة الساحر" تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني، ومن أعمال يانغو بلاي الأصلية، بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

يتكون المسلسل من 8 حلقات، ويسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم يستحقون النصب عليهم وفق معاييرهم الأخلاقية، مع الالتزام بقواعدهم الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء.