أيمن بهجت قمر: شيرين عبدالوهاب شبه الناس وأنغام واجهة مصر المشرفة

كتبت- منى الموجي:

علق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، على الخلاف القائم، بشأن من المطربة التي تستحق أن تحمل لقب صوت مصر.

وقال أيمن في حواره مع برنامج "حبر سري" الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس: "كل واحدة في المطربات اللي عندنا بتمثل مصر في حاجة، شيرين صوت شارع وحارة مصر، وشبه الناس، أنغام هي واجهة مصر المشرفة تطلع في أي برنامج أو حفلة أو حدث تشرف مصر بطريقة كلامها، بلبسها، بغناها وبما تقدمه من فن وبثقافتها".

وتابع "آمال ماهر حنجرة مصر ومي فاروق مثلا وروبي دلع مصر، مصر مليانة كل الأنواع، مش هجمع كل الحاجات وأقول فنانة هي صوت مصر".

وأشار أيمن إلى أن مطربته المفضلة هي النجمة فيروز: "معنديش مطربة مفضلة غير فيروز وكام أغنية من أغاني أم كلثوم".

جدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر ينتظر طرح فيلمه الجديد "ري ستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، إخراج سارة وفيق.