سماء ملبدة بالغيوم.. إيمان العاصي تستمتع بإجازتها في أجواء شتوية

إليسا تستعد لحفلها الغنائي في البحرين وتنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إيمان العاصي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا ومقاطع فيديو جديدة من استمتاعها بإجازتها.

إيمان نشرت صورًا من تواجدها في إحدى الدول الأجنبية، وظهرت وسط أجواء شتوية محاطة بالمياه وفوقها سماء ملبدة بالغيوم، وعلقت مقتبسة مقولة للرسامة المكسيكية فريدا كاهلو: " أنا لا أرسم الأحلام أو الكوابيس أبدًا. أنا أرسم واقعي الخاص".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل برغم القانون، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، إذ حظي العمل بنسب مشاهدة مرتفعة، وشاركها في البطولة: محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.