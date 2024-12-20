هل رفضت تقبيل حورية فرغلي؟.. ناهد السباعي توضح بعد الهجوم عليها

كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة ناهد السباعي على توضيح حقيقة الموقف الذي جمعها بالفنانة حورية فرغلي، وتعرضت بسببه للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموقف جاء على هامش حضور حورية وناهد فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير، الذي أقيم حفل افتتاحه قبل أيام، إذ انتشر فيديو ظهرت خلاله الأولى تلقي التحية على الثانية واقتربت منها لتقوم بتقبيلها، وظهرت ناهد وهي تقول لها "لأ خلاص" وتتحرك بعيدا عنها، وهو ما تسبب في الهجوم عليها، وجاءت التعليقات لتؤكد في معظمها أن التصرف غير لائق وتسبب في إحراج حورية.

ومن جانبها، حرصت ناهد عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، على توضيح حقيقة الموضوع، ونشرت فيديو، يشير إلى أنها التقت حورية في نفس اليوم على المسرح وقامت بتقبيلها، قائلة "الموضوع كبر قوي لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليا، أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما بتسبب في أي إساءة عمدا، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الأفعال".

وتابعت "بالنسبة للموضوع اللي حصل أنا مسلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة ومحبتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين احنا سلمنا على بعض على المسرح".

جدير بالذكر أن ناهد السباعي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "نقطة سودة" وشاركها البطولة أحمد فهمي، أحمد بدير، سماح أنور، أحمد مجدي، وفاء عامر، سارة سلامة، إخراج محمد أسامة.







