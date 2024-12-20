"أسوأ تصريح قلته في حياتي".. أيمن بهجت يعتذر لـ محمد صبحي

كتب- مروان الطيب:

تحدث السيناريست أيمن بهجت قمر، عن تعليق هاجم خلاله الفنان الكبير محمد صبحي، وقدم له الاعتذار، واصفا ما قاله سابقا في حقه بـ"أسوأ تصريح أنا قلته في حياتي".

وحل أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم، ويعرض على قناة "القاهرة والناس".

وعن مهاجمته الفنان محمد صبحي قال: "ده أسوأ تصريح أنا قلته في حياتي، وكان فيه كلام وقتها على قيمة الكاتب الكبير لينين الرملي، وأنا من أشد المتعصبين للكاتب العبقري العظيم لينين الرملي، وبشوف إن زي ما أبويا عمل مع سمير خفاجة، وفؤاد المهندس وشويكار عملوا رباعي عظيم، زي بديع خيري ونجيب الريحاني عملوا دويتو عظيم، بشوف أن محمد صبحي ولينين الرملي كانوا دويتو عظيم واحنا خسرنا كتير لما افترقوا".

وتابع "والتصريح ده قلته قبل المغرب في رمضان واعتذرت بعد الفطار على طول، وبعدين أنا مقولتش ده تصريح، وأنا كتبت الكلام ده في بوست لـ صبري فواز، ودي كانت حاجة بيني وبينه في الكومنتات، مش عامل بوست وبصرح وبعلن".

وأضاف: "وهو حد قال حاجة استفزتني على الأستاذ لينين الرملي، وأنا بعتذر عن الموضوع وهفضل طول حياتي لأن محمد صبحي قيمة كبيرة، بس أنا بقول برضه محمد صبحي خسر كتير جدًا بدون لينين الرملي دي حقيقة، واتفرجوا على الأعمال العظيمة اللي عملها لينين الرملي مع محمد صبحي كانوا ميكس خطير".

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر ينتظر عرض فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة.

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