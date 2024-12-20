"لما ييجي اليوم المنظور".. صلاح عبدالله يكشف عن وصيته لجمهوره

كتب- مروان الطيب:

فاجأ الفنان الكبير صلاح عبد الله، جمهوره ومتابعيه بالكشف عن وصيته من خلال أبيات شعر كتبها بالعامية، قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

وعلق صلاح عبدالله: "مش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا، عايزكوا بس تسيفوها، ولما ييجي اليوم المنظور، أخر تلات سطور، بعد الفاتحة إحذفوها، نثرية بالعامية من تخاريفي المعمية".

وكتب صلاح: "لما مت عملتوا إيه؟، كان نفسي أشوفكم بس ماقدرتش أشوف لأني مت، بس وحياة ميتينكوا، والكلام بيني وبينكو لما مت، زعلتوا عليا قد إيه؟، يوم يومين تلاتة بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير، كفاية يوم أو نص أو ربع يوم، أو ربع ساعة فقط لا غير، مش مهم، المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي، تذكروني".

واستكمل: "تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة قصدي خلوا الحالة تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق، في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صوتي وشيروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا اسكتوا وغيروا الموضوع، غيروا الموضوع لأني للأسف، لسه حي، لسه بهرب من اللي فات، لسه خايف من اللي جاي".

وكشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وعن معاناته من نزلة برد شديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".





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