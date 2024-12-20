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حدث بالفن| نقل هيثم شاكر للمستشفى وتدهور حالة بشير الديك ومكسيم خليل يعود لـ سوريا

12:05 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
حدث بالفن| نقل هيثم شاكر للمستشفى وتدهور حالة بشير الديك ومكسيم خليل يعود لـ سوريا

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول ظهور لـ ابنة الملحن الراحل محمد رحيم في حفل تكريمه بدار الأوبرا، نقل الفنان هيثم شاكر إلى المستشفى وتعرضه لأزمة صحية، صبا مبارك ودينا الشربيني في صدارة تريند "تيك توك" بفيديو كوميدي، ابنة بشير الديك تطلب الدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية، عمرو مصطفى يروي تفاصيل أخر مكالمة مع الراحل محمد رحيم، مكسيم خليل يعود إلى أرض سوريا بعد غياب 12 عاما، صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية، عمر طاهر يعلن وفاة والده ويودعه برسالة مؤثرة، وغيرها من الأخبار.

نبيل الحلفاوي حسن يوسف ناهد السباعي حورية فرغلي السيناريست عمر طاهر صلاح عبدالله مكسيم خليل سوريا عمرو مصطفى محمد رحيم بشير الديك دينا الشربيني صبا مبارك هيثم شاكر

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