حدث بالفن| نقل هيثم شاكر للمستشفى وتدهور حالة بشير الديك ومكسيم خليل يعود لـ سوريا

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول ظهور لـ ابنة الملحن الراحل محمد رحيم في حفل تكريمه بدار الأوبرا، نقل الفنان هيثم شاكر إلى المستشفى وتعرضه لأزمة صحية، صبا مبارك ودينا الشربيني في صدارة تريند "تيك توك" بفيديو كوميدي، ابنة بشير الديك تطلب الدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية، عمرو مصطفى يروي تفاصيل أخر مكالمة مع الراحل محمد رحيم، مكسيم خليل يعود إلى أرض سوريا بعد غياب 12 عاما، صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية، عمر طاهر يعلن وفاة والده ويودعه برسالة مؤثرة، وغيرها من الأخبار.